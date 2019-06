Na de officiële bekendmaking van Real Madrid was Thibaut Courtois er als de kippen bij om Eden Hazard welkom te heten bij de Koninklijke: ‘Bienvenido al mejor club del mundo’ oftewel ‘welkom bij de beste club ter wereld’ schreef de Bilzenaar bij een selfie met zijn nieuwe ploegmaat op Instagram. Al is het niet de eerste keer dat de twee in clubverband hetzelfde shirt zullen dragen. Tussen 2014 en 2018 stonden ze samen op het veld bij Chelsea.