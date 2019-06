Holly Mae Brood op ‘Love Island’: “Ik ben fier op mijn naam. En mijn vader”

Eén ding heeft ze alvast gemeen met Viktor Verhulst, haar co-presentator in het programma ‘Love Island’: ze hebben allebei een bekende vader. De Nederlandse Holly Mae Brood (24) is de dochter van Herman Brood, de zanger/schilder/schrijver die in 2001 overleed. Holly weet wat het is om op eigen benen te staan: al achttien jaar zingt en danst ze de ziel uit haar lijf. “Ooit komen ze er nog wel achter dat ik eigenlijk geen talent heb.”