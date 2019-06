Kwalificaties EK 2020: Spanje wint ruim bij eilandbewoners, Yaremchuk aan het kanon voor Oekraïne

Spanje heeft vrijdag op de derde speeldag in groep F van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020 met 1-4 gewonnen van de Faeröer eilanden. AA Gent-spits Yaremchuk scoorde voor Oekraïne in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Servië.

De Spanjaarden kwamen al snel op voorsprong via Sergio Ramos (6.), Jesus Navas (19.) breidde uit tot 0-2. Op het halfuur kon Klaemint Olsen de Faeroër de verrassende aansluitingstreffer bezorgen, maar na een owngoal van Teitur Gestsson stond het vier minuten later al 1-3. Middenin de tweede helft maakte Jose Gaya er 1-4 van. Nog in goep F won Zweden met 3-0 van Malta na doelpunten van Quaison (2.), Claesson (50.) en Isak (81.). Groepsgenoot Noorwegen speelde tegen Roemenië 2-2 gelijk. De Noorse goals waren van Elyounoussi (56.) en Odegaard (70.), de late tegendoelpunten van Keseru (77, 90+2.).

In groep G won Oostenrijk vrijdag met het kleinste verschil van Slovenië. Burgstaller (74.) maakte het enige doelpunt. Groepsleider Polen behield zijn ongeslagen status door eveneens met het kleinste verschil te winnen op bezoek bij Noord-Macedonië na een doelpunt van Piatek (47.). De derde wedstrijd in groep G draaide uit op een klinkende 0-3 zege van Israël op bezoek bij Letland na een hattrick van Zahavi (10, 59, 80.).

Luxemburg pakt punt op verplaatsing

Tsjechië won in groep A, die van Engeland, met 2-1 van Bulgarije. Isa (3.) bracht de bezoekers nog op voorsprong, maar Schick (20, 50.) bezorgde de Tsjechen de overwinning. Nog in groep A speelden Kosovo en Montenegro 1-1 gelijk. In groep B won Oekraïne met zware 5-0 cijfers van Servië, mede dankzij een delpunt van Yaremchuk (AA Gent, 59.). Litouwen en Luxemburg speelden in die groep 1-1 gelijk. Denemarken en Ierland speelden in groep D eveneens 1-1 gelijk na doelpunten van Hojberg (76.) en Duffy (85.). In dezelfde groep won Georgië met 3-0 van Gibraltar.

De eerste twee van elke poule stoten door naar het EK in de zomer van 2020. België neemt het zaterdagavond in zijn derde wedstrijd in groep I op tegen Kazachstan. (belga)