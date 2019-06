Nu is het ook officieel: Eden Hazard tekent voor vijf seizoenen bij Real Madrid

Het is nu ook officieel. Real Madrid maakte zonet de komst van Eden Hazard bekend. De Rode Duivel tekent voor vijf seizoenen bij de Koninklijken en wordt donderdag aan het grote publiek voorgesteld.

De overgang van Hazard naar de Spaanse topclub is uiteraard geen verrassing, het was gewoon wachten op de officiële berichtgeving van de Madrileense club. Die kwam er vrijdagavond omstreeks 22u. Een transferbedrag werd niet vrijgegeven maar met de transfer zou een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat via bonussen allerhande nog kan oplopen tot 140 miljoen.

Hazard speelde zes jaar voor Chelsea. Hij won twee keer de Premier League en nam recentelijk nog afscheid met winst van de Europa League waarin hij in de finale goed was voor twee goals. Morgen speelt Hazard met de Rode Duivels zijn 101ste interland tegen Kazachstan.