Rome verbiedt nepgladiatoren die toeristen lastigvallen

De nepgladiatoren die in de buurt van het Colosseum en andere hotspots in Rome toeristen lastigvallen, mogen hun boeltje pakken en een ander beroep zoeken. Het stadsbestuur kondigde vrijdag aan dat het een permanent verbod heeft uitgevaardigd. De maatregel maakt deel uit van een nieuw politiereglement. In het verleden werden deze gladiatoren al enkele keren verbannen, maar dat gebeurde met tijdelijke decreten die vaak niet eens nageleefd werden.