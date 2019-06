Hamilton crasht tijdens tweede vrije training in Canada, Ferrari bovenaan

Nadat Mercedes tijdens de eerste oefensessie met beide wagens bovenaan eindigde, was het tijdens de tweede sessie aan Ferrari om bovenaan te staan. Voor WK-leider Lewis Hamilton ging de tweede sessie een pak minder vlot. De Brit knalde met zijn Mercedes F1-bolide tegen de muur in bocht negen en reed daardoor beduidend minder rondjes dan de concurrentie.

Tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Canada kregen we al wat meer spektakel dan tijdens de eerste. De rijders zochten overduidelijk nadrukkelijker de limiet op en dat bracht verschillende rijders net niet of net wel in contact met de muren, die in verschillende bochten wel erg dichtbij komen.

Hamilton slaps the wall coming out of Turn 9

Vijfvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton was er één van. De Brit kwam zwaar in contact met de muur in bocht negen en beschadigde zijn Mercedes F1-bolide zo ernstig dat hij met een kapotte achterband naar de pitlane moest terugrijden.

The six-time winner in Canada limps back to the pits with a puncture

Max Verstappen mag dan nog wel geen wereldkampioen Formule 1 zijn, ook de Nederlander zocht het contact op met de befaamde 'Wall of Champions'. Die muur bevindt zich bij het uitkomen van de laatste bocht.

The Wall of Champions is calling...



The Wall of Champions is calling...

And Max *almost* answers it, with a solid skim halfway through FP2

Na het veelvuldig contact door F1-bolides mogen de schilders aan het werk om het Pirelli-logo opnieuw aan te brengen op de muur.

Uiteindelijk was het Ferrari dat met beide wagens helemaal bovenaan eindigde. Leclerc was iets minder dan een tiende sneller dan Sebastian Vettel. Valtteri Bottas moest in zijn Mercedes slechts iets meer dan een tiende toegeven.

