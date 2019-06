Willian is vervanger van geblesseerde Neymar in Braziliaanse selectie Copa America

Chelsea-aanvaller Willian is de vervanger van de geblesseerde Neymar in de Braziliaanse selectie voor de Copa America, die op 14 juni begint en waarvoor de Brazilianen gastheer zijn. Dat maakte de Braziliaanse voetbalbond bekend. De keuze voor Willian is enigszins verrassend, vooral Vinicius en Lucas werden getipt als vervanger.

Neymer scheurde deze week zijn enkelband in een oefeninterland tegen Qatar, en moest forfait geven voor het toernooi in eigen land. Zijn afzegging was op tijd om nog een vervanger te mogen aanduiden, en bondscoach Tite koos dus voor Willian. Die haalde dit seizoen lang niet altijd de basiself bij Chelsea, maar maakte met de Seleçao wel de afgelopen twee WK’s mee. In de gewonnen finale van de Europa League vorige week tegen Arsenal viel hij in na 71 minuten.

Willian is 65-voudig international, maar haalde de afgelopen maanden de selectie niet voor de oefeninterlands in aanloop naar de Copa America. De Braziliaanse pers vermoedde dat Vinicius (Real Madrid) of Lucas (Tottenham) de voorkeur zou krijgen op Willian, maar zat er dus naast.

Brazilië opent de Copa America op 14 juni tegen Bolivië. Het toernooi loopt tot 7 juli. (belga)