Houthakker Verstappen werpt bijl in de roos

Canada is het land van de houthakkers en dus stuurde Red Bull zijn vier piloten het bos in voor een doorgedreven opleiding. Ze leerden het van de beste: Shea Emery, gewezen linebacker in het American football en nu een topper in de edele houthaksport. Op het programma: bijlwerpen, hout klieven, boomstam zagen met een handzaag en vervolgens hetzelfde met een kettingzaag. “Ik had het nooit eerder gedaan en ik ben er niet bijster goed in”, zegt Max Verstappen, die de bijl nochtans recht in de roos gooide. “Het is zwaar werk, respect voor die houthakkers.”