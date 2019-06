Zo zakte de temperatuur 8 graden in een mum van tijd

Weerman Ruben Weytjens had het al voorspeld: op vrijdag 7 juni tussen 16 en 18 uur zou er een koufront over Limburg trekken. Door dat koufront ging de temperatuur met maar liefst 10 graden dalen op een halfuur tijd. Rond half vijf stonden wij klaar met een thermometer om het fenomeen vast te leggen. De voorspelling van Weytjens bleek niet helemaal correct, maar de temperatuur zakte in Hasselt inderdaad 8 graden op anderhalf uur tijd. Heftig onweer is Limburg voorlopig wel bespaard gebleven, maar de rukwinden blijven stand houden.

