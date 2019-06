Tijdperk Roger Lambrecht is voorbij: ex-GBA-bestuurder Louis De Vries koopt Sporting Lokeren

Louis De Vries is de nieuwe eigenaar van Sporting Lokeren. Daarmee komt een eind aan het 25-jarige bewind van bandenmagnaat Roger Lambrecht.

Louis De Vries (72) is geen onbekend figuur in het vaderlandse voetbal. Hij begon nochtans zijn carrière als concert- en bokspromotor en haalde heel wat grote namen uit de muziekwereld naar België. Maar De Vries spreidde ook zijn tentakels uit in het voetbal, eerst als voetbalmakelaar, nadien als bestuurder bij Antwerp en later als algemeen directeur en drijvende kracht achter fusieclub GBA. Het was De Vries die het Nederlandse Ajax en de twee Antwerpse clubs - Germinal en Beerschot - met elkaar in contact bracht wat leidde tot de Antwerpse fusieclub. De Vries verliet in 2001 de Antwerpse fusieclub om gezondheidsredenen.

De Vries leek zich definitief te hebben teruggetrokken uit de voetbalwereld maar vorig jaar raakte bekend dat hij samen met een groep investeerders het Spaanse Marbella wilde overnemen. Toen Lokeren te koop kwam te staan, richtte De Vries zijn pijlen op de Wase club.

Het is de bedoeling om met Lokeren zo snel mogelijk terug te keren naar 1A, Glen De Boeck blijft het sportieve roer in handen houden.