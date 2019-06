Plooimachine verminkt hand en pols Bilzense leerling tijdens stage

Diepenbeek / Hasselt -

Een leerling van de Provinciale Secundaire School in Bilzen heeft zich vrijdag burgerlijke partij gesteld in de rechtbank nadat zijn hand verminkt raakte op zijn stageplaats. De toen minderjarige Bilzenaar raakte klem in een plooimachine. Hij verloor zijn rechterpink, meerdere vingers raakten beschadigd en zijn linkerpols werd ei zo na doorgesneden.