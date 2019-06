38-jarige Nederlander wint tweede etappe Ronde van Luxemburg, Fransman Laporte blijft leider

Pieter Weening (Roompot-Charles) heeft de tweede etappe in de 79ste Ronde van Luxemburg gewonnen. Na 168 kilometer van Steinfort naar Rosport bleef de 38-jarige Nederlander de Roemeense kampioen Eduard-Michel Gruso en de Italiaan Andrea Pasqualon nipt voor. Baptiste Planckaert finishte als vierde.

De 26-jarige Fransman Christophe Laporte (Cofidis) blijft leider. Hij heeft nu 10 seconden voorsprong op Aimé De Gendt, die dankzij de bonificatieseconden naar de tweede plaats klom.

Wesley Mol, Tobias Knaup en Konrad Gessner kozen vrijwel onmiddellijk na de start voor de aanval. De drie mochten maximaal vier minuten voor de grote groep uitrijden. Cofidis regelde het tempo in het peloton. Het drietal sneed de eerste van twee plaatselijke ronden aan met een voorsprong van 1’45 op de grote groep. Met nog veertig kilometer voor de boeg smolt alles samen en zo kon de leider in het bergklassement, Robin Carpenter, tijdens de beklimming van de Roudenhaff opnieuw belangrijke punten sprokkelen voor dat nevenklassement.

De hemelsluizen gingen even open en de verschillende tempoversnellingen zorgden voor verbrokkeling in het peloton. Onder impuls van Maurits Lammertink, eindwinnaar in 2016, vormde zich een kopgroep van elf renners, met daarbij onder anderen Dries De Bondt en Ludovic Robeet. Zij werden nog voor het ingaan van de slotronde opnieuw tot de orde geroepen. Het sein voor Pieter Weening om een uitval op te zetten tijdens de beklimming van de Michelsbierg. Hij kreeg Joaquim Silva en Rémy Rochas mee in steun. Voor laatstgenoemde ging het licht uit op de Boursdorf, de laatste helling van de dag op 13 kilometer van de finish. Achter Weening en Silva sloegen de renners van Wanty-Gobert en Cofidis de handen in elkaar. Weening bleef het volle pond geven, gooide in de slotkilometer Silva overboord, en kon met een handvol seconden op een jagend peloton toch nog voorop blijven.

Zaterdag staat de zware rit tussen Mondorf-les-Bains en Diekrich op het programma. In de 178,7 kilometer lange etappe zijn zes hellingen opgenomen. De finishlijn ligt in de schaduw van de Kazerne “Grand-Duc Jean”. Zondag valt het doek over deze 79e editie. Pasqualon is de eindlaureaat van vorig jaar. (belga)