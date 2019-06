Genkse actrice Nora Dari: nog maar 17 en al op de rode loper in Cannes

De Angelina Jolie van Winterslag? “Nee, ik ben gewoon Nora Dari”, zegt de 17-jarige actrice die ooit - maar nu nog niet - enkele kinderen wil adopteren en vastbesloten is het te maken in Hollywood. “Ik heb een hoofdrol in het Vlaamse wtFOCK, speelde mee in het Finse Bullet en mijn Franstalige prestatie in Ghost Tropic viel onlangs in de smaak in Cannes”, zegt ze. “Een prima basis om internationaal te gaan.”