Zeeman breidt collectie voor fans uit, en veel geld moet je er niet voor neertellen

Het succes van de Zeeman-sneaker vorige week heeft de goedkope kledingwinkel op ideeën gebracht. Ze pakt nu uit met een nog grotere collectie voor fans van de winkel, en allemaal voor heel weinig geld.

Wie dat wil, kan zich volledig kleden in het blauw-geel van Zeeman. Naast de sneaker - er is een goedkope variant van 12,99 euro en een duurdere van 200 euro - zijn er nu ook een blauw-gele sweater met het logo (9,99 euro), blauwe badslippers met in het geel ‘Zee’ en ‘Man’ erop - of omgekeerd - voor 3,99 euro, een broek (7,99 euro), sokken (2,49 euro), ondergoed en ga zo maar door.

Bekijk hier de volledige collectie.