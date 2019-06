Hasselt -

“De ticketprijzen lopen de spuigaten uit. “Aan het woord is niet Jan met de Pet, maar Jan Smeets van Pinkpop. Nochtans is de prijs voor een combiticket Pukkelpop bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar geplafonneerd. Is de limiet bereikt? “De opkomst van dance, hiphop en internationale concurrentie wegen zwaar op de klassieke festivals”, zegt I Love Techno-bezieler Peter Decuypere.