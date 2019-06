ROYALS. Let op Kate en Meghan, deze royal is het nieuwste stijlicoon. En schattige foto’s uit Zweden

Een royal die pumps achterwege laat en een look creëert om U tegen te zeggen en een schattig verkleedpartijtje in Zweden. Wij bundelen de leukste weetjes en roddels in de adellijke wereld van de voorbije week.

Stijliconen van het Britse koningshuis? Dat zijn Kate Middleton en Meghan Markle ongetwijfeld, maar ook lady Amelia Windsor (23) draagt af en toe inspirerende outfits. Zij verscheen dinsdag voor een bezoek aan de Royal Academy of Arts in Londen in een elegante satijnen jurk met lichtgroene schijn en kanten accent van Stella McCartney. Die creatie combineerde ze met robuuste sneakers van dezelfde ontwerpster. Lady wie? Amelia is de kleindochter van prins Edward, hertog van Kent. Hij is een neef van koningin Elizabeth II. Amelia is 29ste in lijn voor de troon.

Stijl is iets wat ook Tessy van Luxemburg hoog in het vaandel draagt. De ‘royal’, die binnenkort officieel haar titel van prinses kwijt is door haar echtscheiding, plaatste deze week een selfie met haar favoriete hoed online. “Deze hoed liet me zelfzeker en sterk voelen”, schrijft ze bij het kiekje. De creatie is een ontwerp van onze landgenote Fabienne Delvigne, die veel koninklijke klanten heeft.

James Matthews, de steenrijke man van Pippa Middleton heeft zijn goed hart getoond. Volgens de internationale pers hielp hij James Middleton, broer van Pippa en Kate, uit de financiële put. Hij heeft naar verluidt 110.000 euro geïnvesteerd in het verlieslatende bedrijf van zijn schoonbroer. Bovendien zou James, die de afgelopen ter sprake kwam in verschillende schandaaltjes, een job gekregen hebben van Matthews. Hij mag gasten ontvangen en entertainen op de Affric Lodge, het Schotse domein van zijn familie. Mensen kunnen de site huren om verschillende evenementen te organiseren.

Meghan Markle is dan weer eerder hard dan hartelijk voor de vrienden van prins Harry. Model Lizzie Cundy, een voormalige vriendin van de hertogin, praat maar al te graag in de pers over haar mindere kantjes. Volgens haar is Meghan langzaam maar zeker alle goede vrienden van haar echtgenoot aan de kant te schuiven. Athans, de mensen van wie ze denkt dat ze een slechte invloed hebben op Harry.

James Middleton

De schattigste beelden van de week komen uit Zweden, waar het koningshuis trakteerde op drie nieuwe foto’s van prinses Estelle en prins Oscar. De beelden werden vrijgegeven naar aanleiding van de nationale feestdag in het Scandinavische land, die plaatsvindt op 6 juni. De foto’s werden gemaakt in slot Haga, de woonplaats van kroonprinses Victoria, haar man Daniel en de kinderen. De zevenjarige prinses Estelle droeg een jurkje in de traditionele kleuren van Zweden: blauw en geel. De driejarige prins was volledig in blauwtinten gekleed tijdens een wandelingetje in de sprookjesachtige tuin van het domein.

Het Nederlandse koningshuis deelde dan weer een foto uit de oude doos, in aanloop van een staatsbezoek aan Ierland volgende week. Daarop staan prinses Beatrix, prins Claus en hun kinderen koning Willem-Alexander, prins Constantijn, prins Friso. Ook Carlos, de zoon van prinses Irene zoon staat erbij. De foto is genomen in 1978 tijdens een vakantie in het Ierse Sneem. Grappig weetje: Willem-Alexander, toen een jongen van elf jaar, liet zich op dat moment opmerken. Hij zei dat de pers moest oprotten omdat hij het poseren beu was.

En wist je al dat Kim Kardahsian eigenlijk blauw bloed heeft? De Amerikaanse realityster is verre - lees: uiterst verre - familie van de allereerste koning van Schotland Kenneth MacAlpin. Zo zit het: Kim Kardashian is zeer verre familie van de Schotse Robert Roy MacGregor, beter bekend als Rob Roy. De familie McGregor was dan weer rechtstreeks gerelateerd aan die van de Schotse koning. Het was de Schotse journalist en onderzoeker Craig Williams die de link blootlegde door de stamboom van mama Kris Jenner uit te spitten.

Mooie, hartverwarmende woorden kwamen uit Denemarken. Daar vierde prins Joachim zijn vijftigste verjaardag en gaf hij een exclusief interview in het Deense weekblad Billed Bladet. Daarin praat hij vol lof over zijn wederhelft prinses Marie. “Zonder haar zou ik niet zijn waar ik nu ben”, zei hij. Het koppel trouwde in 2008 en hebben twee kindjes samen: Henrik en Athena. Het gezin verhuist in de zomer voor een jaar naar Frankrijk, waar de prins gaat studeren aan de École Militaire.