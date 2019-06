Lenny Kravitz bezorgt Maaseikenaar onvergetelijke avond

Maaseik -

Rockicoon Lenny Kravitz speelde donderdagavond een concert in Paleis 12 in Brussel en dat was vooral voor superfan Marc Vermeulen (47) uit Maaseik een onvergetelijke ervaring. “Na de show kwam Kravitz recht naar mij toe en gaf mij uitgebreid een high five”, zegt Vermeulen, die al bijna zijn hele leven in een rolstoel zit. Leuk detail: Kravitz postte de foto van de ontmoeting nadien ook nog op zijn persoonlijke Facebookpagina.