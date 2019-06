Amerikaanse en Russische oorlogsschepen botsen bijna voor Chinese kust

Een Amerikaans en een Russisch oorlogsschip zijn vrijdag gevaarlijk dicht bij elkaar genaderd in de Oost-Chinese Zee. Dat melden de legers van beide landen, die allebei de verantwoordelijkheid van het incident op elkaar afschuiven.

“In het zuidoosten van de Oost-Chinese Zee is de kruiser USS Chancellorsville plots van koers veranderd en heeft de route afgesneden van de Russische destroyer Admiraal Vinogradov, op maar 50 meter van het schip”, aldus de persdienst van de Russische vloot in de Grote Oceaan volgens de Russische media. “Om een botsing te vermijden heeft de bemanning van de destroyer een noodmanoeuvre moeten uitvoeren.” De Russen hebben naar eigen zeggen in een mededeling aan de VS het “onaanvaardbare karakter van dergelijke acties” aangekaart.

De Amerikaanse Zevende Vloot verklaarde in een persbericht dan weer dat het Russische schip een “gevaarlijk en onprofessioneel manoeuvre” uitvoerde. “De Chancellorsville recupereerde zijn helikopter, stabiel qua snelheid en qua route, toen het Russische schip heeft gemanoeuvreerd en te dicht bij de Amerikaanse kruiser is gekomen”, klinkt het. “Die gevaarlijke actie heeft de Chancellorsville ertoe verplicht achteruit te varen en te manoeuvreren.”

Het gaat om het zoveelste incident tussen beide landen met militaire apparatuur. Deze week nog beschuldigden de VS Rusland ervan een vliegtuig te hebben onderschept boven de Middellandse Zee en onlangs stuurde Rusland vliegtuigen naar de kust voor Alaska, waarop de VS reageerden door zelf vliegtuigen te sturen.