Bekend diner in Parijs valt in het water

Sinds 1988 wordt elk jaar een ‘Diner en blanc’ georganiseerd in Parijs. Om het evenement enigszins exclusief te houden krijgen de gasten, die enkel kunnen uitgenodigd worden door andere gasten, pas op het laatste moment te horen op welke publieke plaats gegeten wordt. Er wordt daarom ook geen toestemming gevraagd bij de autoriteiten voor de organisatie van het evenement. De genodigden worden uiteraard in het wit verwacht maar moeten ook hun eigen tafels, stoelen, linnen, servies en vooral eten en drinken meenemen.

Dit jaar zou er gedineerd worden in de Jardin de Tuileries, het bekende park met ronde vijver in het eerste arrondissement van de lichtstad. Klein probleem: de poorten van de Tuileries gaan echter om 21 uur dicht, en daar werd voor het ‘Diner en blanc’ geen uitzondering op gemaakt. Daardoor stond een groot deel van de 16.000 genodigden voor een gesloten poort.

Vastbesloten om hun avond niet te laten vergallen, trokken de buitengesloten gasten naar twee andere iconische plekken van de Franse hoofdstad. Zo’n 2.500 mensen installeerden zich aan de Place du Carrousel naast het Louvre, de grootste groep van ongeveer 7.500 genodigden trok naar de Place de la Concorde.

Het ‘Diner en blanc’ vindt in Parijs elk jaar in juni plaats en veel buitenlandse toeristen komen speciaal voor het gebeuren naar de Franse hoofdstad afgezakt. Ondertussen is de beweging internationaal gegaan en vinden er ook soortgelijke evenementen plaats in meer dan zeventig steden ter wereld.