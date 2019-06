Marc Coucke onthult de codenaam die Vincent Kompany had bij Anderlecht

Toen bekend werd dat Vincent Kompany Manchester City zou verlaten voor Anderlecht, viel zowat iedereen compleet uit de lucht. Logisch, want het dossier werd bij paars-wit geheim gehouden tot in het extreme. Zo werd Kompany nooit bij zijn naam genoemd in elke vorm van communicatie. Op QMusic onthulde voorzitter Marc Coucke vrijdag de codenaam die de speler-trainer kreeg: “Jean-Pierre Vanoverschelde”.