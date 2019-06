Te snel gereden? Dan verschijnt dit gat in de weg: “Wie niet horen wil, moet maar voelen”

In een aantal Scandinavische landen en binnenkort ook in delen van Duitsland rijden snelheidsduivels letterlijk in de val. De nieuwe generatie snelheidsremmers steken niet meer boven het wegdek uit maar zakken naar beneden als je er te snel passeert. Het gaat om een stalen plaat die in het wegdek wordt gelegd en verbonden is met een sensor. Komt een chauffeur te snel aangereden, zakt de stalen plaats zes centimeter de grond in. Rij je er over, volgt een doffe slag. “Want wie niet horen wil, moet het maar voelen”, klinkt het bij de Zweedse politie.

In landen waar de Actibump nu al wordt gebruikt, zijn de reacties alleszins positief en worden opvallend minder snelheidsovertredingen vastgesteld op wegen waar het systeem operationeel is.