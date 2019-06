Kevin De Bruyne is blij na moeilijk seizoen terug te zijn bij Rode Duivels: “Ik heb veel tijd verloren”

Kevin De Bruyne breide de voorbije weken met Manchester City met winst in de FA Cup en een tweede titel op rij in de Premier League een mooi einde aan een moeilijk seizoen. Nadat blessures aan beide knieën hem voor Nieuwjaar bijna alle wedstrijden deden missen, was hij op het einde van het seizoen opnieuw zijn bepalende zelf.

“Het was natuurlijk niet leuk zo lang langs de kant te staan”, erkende De Bruyne vrijdag op het persmoment van de Rode Duivels in aanloop naar de EK-kwalificatieduels tegen Kazachstan (zaterdag) en Schotland (dinsdag). “Ik heb veel tijd verloren, maar eens ik hersteld was heb ik het team toch nog voldoende kunnen helpen.”

Onze landgenoot miste dit seizoen liefst 29 duels voor Manchester City, maar dat wil niet zeggen dat hij zich op dit moment fitter voelt dan na een blessurevrij seizoen. “Geblesseerd zijn vraagt soms meer inspanning van een speler dan fit zijn”, legde KDB uit. “Ik voel mij dus ook niet extra fris. Ik voel mij goed, zeker niet te moe, maar ik kijk toch wel uit naar échte vakantie. Ik heb veel pech gehad dit seizoen, maar ik ben toch blij dat ik het seizoen goed heb kunnen beëindigen.”

Na de FA Cup-winst tegen Watford had De Bruyne al twee weken vakantie. Hij vond het dan ook ongelukkig om nu nog twee interlands af te moeten werken. “Die planning lag zo vast. Daar hebben wij als spelers uiteraard niets over te zeggen. Maar het klopt wel dat het niet ideaal is op het vlak van blessurepreventie. Ik hoop dat iedereen fit blijft en niemand met een blessure de vakantie of de voorbereiding moet ingaan.”

“Youri deed het uitstekend op mijn positie”

Bij de Rode Duivels miste De Bruyne alle wedstrijden sinds het WK van vorige zomer in Rusland. “Ik ben inderdaad echt lang weggeweest”, beaamde hij. “Het is een jaar geleden. Het is heel leuk iedereen terug te zien. Ik ben door mijn lange afwezigheid niet extra gemotiveerd. Iedereen weet dat ik mij elke wedstrijd opnieuw wil tonen. Daar hebben mijn blessures niets aan veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde speler als de voorbije jaren. Tijdens mijn afwezigheid deed Youri (Tielemans, red.) het uitstekend op mijn positie. Youri heeft het voorbije jaar veel progressie gemaakt. Ik zag hem in Monaco niet spelen, maar hoorde dat hij het er lastig had. Bij de Rode Duivels en Leicester City deed hij het uitstekend. Hij is bovendien nog heel jong. Of ik hem samen kan spelen? Natuurlijk. Die keuze is aan de bondscoach, maar ik kan met iedereen samenspelen.”

