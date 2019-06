Wie niet lenig is moet slim zijn: boer ontwerpt boombrommer

Ganapathi Bhat uit het zuiden van India is een boer met veel verstand van techniek, al jaren droomde hij ervan om een machine te ontwerpen waarmee hij makkelijk de bomen kon inklimmen om de areca noten makkelijker te oogsten. Nu is het hem eindelijk gelukt, hij ontwierp een soort boombrommer, waarmee hij mechanisch zonder problemen tot in de toppen van de hoge bomen geraakt. Alle boeren uit zijn buurt willen nu eentje kopen, goed personeel vinden om het gevaarlijke klimwerk te doen, is namelijk voor niemand makkelijk.