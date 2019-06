De Pinkpopcampings, die vrijdagavond om 18:00 uur open zouden gaan, gaan een uurtje later open. Dat meldt het festival op zijn website.

Door het KNMI is code oranje afgegeven. Er wordt hagel, onweer, regen en harde windstoten verwacht. Daarom is het volgens de organisatie verstandiger om tenten later op te zetten.