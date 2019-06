Campagne moet beginnende bestuurders aan verplichte terugkommoment herinneren

De Vlaamse overheid lanceert een campagne om beginnende bestuurders aan te sporen om zich tijdig in te schrijven voor het terugkommoment, dat ze vanaf 6 tot uiterlijk 9 maanden na het behalen van hun definitieve rijbewijs B moeten volgen. “Schrijf je op tijd in, want anders riskeer je extra kosten”, zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, vrijdag.

Het terugkommoment werd in het leven geroepen om het aantal jonge chauffeurs dat bij een ongeval betrokken is, momenteel is dat 1 op de 5, naar beneden te halen. Het duurt vier uur, en bestaat uit een praktische oefeningen en een groepsgesprek over verkeersattitude. De prijs bedraagt 102 euro voor wie zich tijdig inschrijft. Mensen die de cursus niet binnen de 9 maanden volgen, krijgen twee maanden extra maar betalen ook 51 euro meer. Wie de cursus niet volgt, riskeert een boete die kan oplopen tot 4.000 euro.

Op dit moment hebben al iets meer dan 10.000 Vlamingen een herinneringsbrief voor het terugkommoment gekregen. Van de groep die vóór 1 augustus 2019 het terugkommoment moet volgen, heeft zo’n 60 procent dat al gedaan. Bij de bestuurders die nog tot tijd hebben tot het najaar, ligt dat percentage op minder dan 20 procent.

De Vlaamse overheid zal de komende weken extra communiceren om mensen aan te sporen zich tijdig in te schrijven. “Naast de herinneringsbrieven zullen we ook via sociale media én via een folder bij de examencentra en de lokale besturen wijzen op het terugkommoment”, legt Filip Boelaert uit.

Het terugkommoment is te volgen bij 16 erkende instellingen op 19 verschillende locaties: 6 in West-Vlaanderen, 6 in Antwerpen, 4 in Limburg, 2 in Vlaams-Brabant en 1 in Oost-Vlaanderen.