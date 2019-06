Maak kennis met de dubbelpartner van Elise Mertens: de brullende tijger uit Minsk

Ze vormen pas sinds januari een dubbelduo, maar schreven wel al de prestigieuze tornooien van Indian Wells en Miami op hun naam. Vanmiddag staan ze op Roland Garros voor het eerst in de halve finale van een grandslamtornooi. Het gaat hard voor Elise Mertens en Aryna Sabalenka. Aryna wie? We stellen het Wit-Russische maatje van de Hamontse in vijf gedaanten aan u voor.