Dauphiné zoekt opvolger voor Geraint Thomas (maar die kiest deze keer voor andere voorbereiding op de Tour)

In Aurillac wordt zondag de 71e editie van het Critérium du Dauphiné (World Tour) op gang geschoten. Titelverdediger Geraint Thomas is er niet bij, hij start in de Ronde van Zwitserland. Ploegmaat Chris Froome is dan weer wel van de partij. De Brit won er al drie keer en moet rekening houden met Romain Bardet, Adam Yates, Nairo Quintana, Jakob Fuglsang, Richie Porte en enkele outsiders zoals Steven Kruijwsijk in de strijd om het eindklassement.

LEES OOK. Voorlopige deelnemerslijst Critérium du Dauphiné

De Giro d’Italia ligt achter de rug, dezer dagen lonk de Tour en de voorbereiding daarop. Heel wat renners verbleven de voorbije weken op hoogtestage en verschijnen na een lange periode zonder competitie opnieuw aan de start in een koers, hetzij in de Ronde van Zwitserland, hetzij in de Dauphiné, beide voorbereidingskoersen op de Tour.

Acht ritten, slechts twee, mogelijk drie kansen voor de sprinters in deze editie van de Dauphiné. Wellicht in de rit op dinsdag naar Riom en de etappe op donderdag naar Voiron, mogelijk ook de openingsrit op zondag. Al moeten dan wel enkele hellingen overleefd worden en lijken vluchters meer kans te hebben. Veel sprinters staan er dus niet aan de start, wegens te zwaar. Wel van de partij: Nacer Bouhanni, Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Edvald Boasson Hagen, André Greipel en ongetwijfeld zullen ook Edward Theuns en Jens Keukeleire zich mengen in de strijd.

Op woensdag volgt een tijdrit over 26,1 km in Roanne, eerst vrij technisch, daarna volgt een klimmetje en vervolgens gaat het vlak richting de finish. Punchers zijn aan zet in de rit van maandag, met een steile puist op het eind, na al een lastige passage door de bergen.

Vanaf vrijdag trekt het peloton echt de bergen in met eerst een opwarmertje naar Saint-Michel-de-Maurienne, mogelijk voer voor vluchters en de finish ligt na een afdaling. In het weekend volgt dan de finale met op zaterdag de rit naar de Montée de Pipay, aankomst bergop, als scherprechter voor het klassement, om zondag dan te eindigen in stijl met de rit naar Champéry, over 113,5 km slechts, maar wel met zeven cols onderweg.

Favorieten voor de eindzege? Moeilijk te zeggen. De start van de Dauphiné is nog bijna een maand ver van de start van de Tour en veel renners komen dus terug uit hoogtestage en kiezen na de Dauphiné wellicht nog eens voor een kort verblijf op hoogte. De topconditie heeft in principe nog niemand te pakken, dus is het moeilijk voorspellingen te doen. Uitkijken wordt het naar Tom Dumoulin, als hij start, Chris Froome (eindwinnaar in 2016, 2015 en 2013), Steven Kruijswijk, Romain Bardet, Nairo Quintana, Jakob Fuglsang (winnaar in 2017), Richie Porte, Adam Yates, Thibaut Pinot.

Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar enkele jongens die zich voorbereiden op de Tour, zoals Dylan Teuns, Serge Pauwels, Oliver Naesen, in steun van Romain Bardet, Philippe Gilbert, Bart De Clercq en Thomas Degand. Voorts zal Wout van Aert zich ongetwijfeld willen tonen, net zoals Bjorg Lambrecht, die zich niet richten op die Tour.

# Belga context ## Related picture(s) [Critérium du Dauphiné - CYCLING - GBR - YO...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)