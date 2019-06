Genk -

Zo’n tien moeders van de Italiaanse Katholieke Missie in Hoevenzavel staan vrijdag achter het fornuis voor ruim duizend moslims. Ze willen daarmee hun bijdrage leveren aan het Groot Suikerfeest zondag in het Heempark maar vooral ook tonen dat de samenleving in Genk wel verdraagzaam is.