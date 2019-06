Melania Trump onder vuur door outfit op D-Day

Melania Trump vloog donderdag met haar man Donald Trump naar Normandië om hun respect te betuigen aan de Amerikaanse veteranen van D-Day. De presidentsvrouw droeg voor de gelegenheid een zwarte jas, bijpassende zwarte hakken en een zonnebril. En dat laatste accessoire veroorzaakte heel wat kritiek.

De 49-jarige Melania krijgt op sociale media de wind van voren omdat ze haar zonnebril tijdens de herdenking constant op haar neus liet staan. Ze wordt onder meer “onbeschoft” en “respectloos” genoemd. Velen snappen ook niet waarom ze het accessoire uiteindelijk niet afzette toen ze naast die andere presidentsvrouw, Brigitte Macron, verscheen. Zij woonde de herdenking immers bij zonder bril.

Melania Trump criticized for wearing sunglasses at D-Day commemoration

https://t.co/JGlS7glnDI — Rozina (@Sheeraz037) June 7, 2019

“Melania denkt wellicht dat ze op een ander evenement was, ergens in Cannes met een glas champagne”, laat iemand weten via Twitter. “Wees respectvol, je was echt niet op een modeshow.” Enkele twitteraars namen het ook op voor Melania. “Waarom zou zij haar zonnebril niet op mogen houden? Ik zou mijn ogen ook willen beschermen. Volgens mij is de snedige kritiek vooral een kwestie van muggenzifterij.”

De garderobe van Trump in Londen bleef ook niet onbesproken. Ze verwerkte er naar verluidt verschillende knipogen in naar de Britse koninklijke familie. Zo droeg ze haar hoed schuin op het hoofd, net zoals de betreurde prinses Diana.