Waar ligt de voetbaltoekomst van Marcus Ingvartsen? Alvast niet in zijn eigen land, zo maakt de spits van Genk duidelijk in de krant Ekstra Bladet.

“Een terugkeer naar een club uit Denemarken is geen optie”, zegt hij onomwonden. “Dat is niet interessant. Het zou mijn carrière geen duw in de juiste richting geven.”

Een transfer naar Midtjylland, waar ...