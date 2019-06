Verdediging dodelijke cocaïneruzie: “Genkenaar Danti is gedood door meerdere daders”

Tongeren / Genk -

“Ik schreeuw mijn onschuld uit”, trad Roberto Santoro (38) vrijdagmiddag zijn advocaten volmondig bij op het Tongerse assisenhof. De Italiaanse Genkenaar had cocaïnedealer Toni Danti (60) in Winterslag niet gedood volgens meester Katrien Van Der Straeten. “Hij is gedood door meerdere mensen, waarschijnlijk met meerdere wapens.”