In de Hasseltse correctionele rechtbank zijn vrijdag twee deskundigen aan het woord gekomen over de dood van Rudi Geutjens uit Ham. De 47-jarige arbeider kwam op 25 augustus 2016 om bij elektriciteitswerken aan de Vreedestraat in Eksel.

De man was nieuwe kabels aan het spannen naar de huizen in de straat, toen hij plots bezweek in zijn hoogtewerker. Een mug-team en de brandweer snelden ter plaatse, maar de man overleed in de namiddag ...