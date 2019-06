Genk -

Bij chemiebedrijf DSM in de Paniswijer in Genk-Zuid werd vrijdagvoormiddag de brandweer opgeroepen. Een klein vat met vijf liter zwavelzuur was om een onbekende reden gaan zwellen. Het vat werd meteen buiten gezet. De brandweer controleerde met een warmtecamera of er een chemische reactie was gebeurd. Dat bleek niet het geval te zijn. Uiteindelijk werd het vat opengedaan zodat het kon ontspannen en naar een daarvoor voorziene ruimte kon worden gebracht.