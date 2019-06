NBA lacht er niet mee: mede-eigenaar van Warriors zwaar bestraft nadat hij tegenstander duwde en uitschold

De NBA heeft donderdag de mede-eigenaar van kampioen Golden State een schorsing van een jaar en een boete van 500.000 dollar (444.000 euro) opgelegd. De man, Mark Stevens, gaf Toronto-speler Kyle Lowry in de derde finalewedstrijd tegen Golden State een duw en schold hem uit.

Het incident gebeurde woensdagavond in de zaal van Golden State in het Californische Oakland. Toen Lowry in het begin van het vierde kwart probeerde de bal binnen te houden, belandde hij in de voorste rijen van het publiek. Stevens gaf Lowry daarop een duw op de schouder en riep hem enkele scheldwoorden toe.

Foto: AFP

Na de wedstrijd, die Golden State met 109-123 verloor, bood de topman van de Warriors zijn excuses aan en zei beschaamd te zijn over zijn gedrag. Ook Golden State kwam met een verklaring waarin de actie van Stevens werd veroordeeld.

De NBA onderzocht het incident en besliste de miljardair, die fortuin maakte na investeringen in Google, Paypal en LinkedIn, voor een jaar te schorsen. Hij mag in die periode geen wedstrijden of activiteiten van zijn team bijwonen.