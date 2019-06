Bestuurder bij 10 procent van ongevallen onder invloed

De politiezone Demerdal (Diest/Scherpenheuvel-Zichem) heeft vrijdag opmerkelijke cijfers bekendgemaakt. Bij tien procent van de ongevallen met lichamelijk letsel die vorig jaar in de politiezone gebeurden, was een bestuurder onder invloed van alcohol en bij vier procent van de ongevallen was een chauffeur onder invloed van drugs.

In 2018 gebeurden er in de politiezone 158 ongevallen met lichamelijk letsel, het hoogste aantal sinds 2012. Ongeveer 45 procent van de slachtoffers was bestuurder of passagier, 26 procent was fietser ...