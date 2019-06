Amerikaanse muzikant Dr. John overleden op 77-jarige leeftijd

De Amerikaanse muzikant en Grammy-winnaar Dr. John is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Malcolm John Rebennack, de echte naam van de zanger en pianist uit New Orleans, was gespecialiseerd in verschillende genres, van blues over pop tot jazz, boogiewoogie en rock-’n-roll. Hij stond bekend voor zijn opmerkelijke stem en extravagante outfits. Bovendien voerde hij voodoorituelen uit tijdens zijn optredens.

“Hij creëerde een unieke mix van muziek die zijn thuisstad New Orleans in het middelpunt plaatste, zoals die ook altijd in zijn hart zat”, aldus zijn familie in een mededeling over zijn overlijden.

Rebennack was vooral bekend voor zijn solowerk in de jaren zeventig en radiohits als “Right Place, Wrong Time”, maar zijn invloed op de popmuziek reikte veel verder. Zo maakte hij in de jaren zestig deel uit van het “Wrecking Crew”-collectief van sessiemuzikanten en figureerde hij op platen van onder meer Cher, Aretha Franklin, Canned Heat en Frank Zappa.

Zijn eerste eigen plaat “Gris-Gris” bracht hij uit in 1968. Het was toen dat hij het personage Dr. John Creaux the Night Tripper voorstelde aan de wereld, met zijn extravagante liveshows, inclusief voodoopraktijken. Hij werd erg populair en liet zo een groot deel van de Amerikanen kennismaken met de muziek uit zijn New Orleans.

Kogel in linkerwijsvinger

Opvallend detail: Rebennacks eerste muzikale liefde was eigenlijk de gitaar, maar in 1960 kwam hij tussen in een gevecht waarbij een van zijn bandleden betrokken was, en werd zijn linkerwijsvinger geraakt door een kogel. Daarop maakte hij de overstap naar de piano, tot het einde van zijn carrière.

Tot in de jaren zeventig was hij enorm populair, en in 1976 trad hij zelfs op, net als onder meer Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton en Muddy Waters op het concert The Band’s Last Waltz, waarbij de groep The Band steeds een hele resem gasten uitnodigde. Hij bracht toen zijn meest bekende nummer, “Such a Night”. Zijn commercieel succes begon in de jaren tachtig echter af te nemen en zijn carrière werd jarenlang overschaduwd door een heroïneverslaving. Eind jaren tachtig raakte hij af van die verslaving, en kon hij met de hulp van Ringo Starr zijn carrière een nieuwe boost geven door uitgenodigd te worden voor de All Starr Band Tour.

Dr. John won tijdens zijn carrière verschillende Grammy Awards en werd in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.