Tragische dood van Nederlandse Noa (17) wordt wereldnieuws

Helemaal op was ze, “na jaren strijden en vechten”. En dus besliste de Nederlandse Noa Pothoven (17) te stoppen met eten en drinken en te sterven. Euthanasie kreeg het meisje niet, ondanks haar depressies, anorexia en posttraumatische stressstoornis nadat ze tweemaal verkracht werd op erg jonge leeftijd. Haar overlijden is wereldnieuws, maar merkwaardig genoeg schrijven veel internationale media dat het wel om euthanasie gaat. Zelfs de paus tweette er (verkeerdelijk) over.

Vorig jaar bracht Noa Pothoven, toen 16 jaar, nog het boek Winnen of leren uit. Een tragisch boek, waarin het meisje uit Arnhem schrijft hoe ze op haar elfde aangerand werd op een schoolfeest en drie jaar later door twee mannen verkracht werd. Hoe ze daarna depressief werd en meermaals uit het leven probeerde te stappen. Hoe het leven voor haar geen zin meer had, maar via het boek toch de hulp voor psychisch kwetsbare jongeren wil verbeteren.

Ondanks de vele prijzen die ze wint voor het boek, en de woorden van lof en steun, komt het levenslustige meisje er daarna niet meer bovenop. Dat bleek twee weken geleden, toen ze in een post op Instagram aankondigde nog maar tien dagen te zullen leven. “Ik leef al zo lang niet meer écht”, schreef Noa toen. “Ik overleef, en zelfs dat niet echt. Ik adem wel maar leef niet meer. Ik ben nu een tijdje gestopt met eten en drinken en na veel gesprekken en beoordelingen is besloten dat ik word losgelaten, omdat mijn lijden ondraaglijk is. Het is op, na jaren strijden en vechten.”

Geen euthanasie

In een interview met de regionale krant De Gelderlander had Noa verteld dat ze in 2018 achter de rug van haar ouders naar de Levenseindekliniek in Den Haag was gestapt om euthanasie te vragen. “Ze vinden me daar te jong om dood te gaan”, zei ze daarover. Ze krijgt te horen dat ze haar behandeling eerst moet afronden en haar hersenen volgroeid moeten zijn. “Ik ben er kapot van.”

Het meisje stopte dan maar met eten en drinken, en werd met ernstig ondergewicht opgenomen in een Arnhems ziekenhuis. Daar werden ze in coma gebracht om kunstmatig gevoed te worden. Maar zodra ze uit die coma kwam, ging de lijdensweg verder. “Dood is voor haar de ultieme manier van rust”, aldus haar moeder. “Als er iets anders mogelijk zou zijn, ben ik ervan overtuigd dat ze daarvoor zou kiezen.”

Wereldnieuws

Toen het meisje afgelopen zondag overleed, werd haar verhaal meteen wereldnieuws. Van Groot-Brittannië tot India en de VS, alle kranten berichtten over de dood van het Nederlandse meisje. Opmerkelijk is dat in zowat al die artikels, onder meer in The guardian en Washington post, gewag gemaakt werd van legale euthanasie. Zelfs de paus reageerde via Twitter, door te zeggen dat euthanasie en geassisteerde zelfmoord een nederlaag zijn voor iedereen.

De ouders verspreidden dan maar een Engelstalig bericht om alle twijfels de wereld uit te helpen. “Wij,de ouders van Noa Pothoven, zijn enorm droevig door de dood van onze dochter. Noa heeft ervoor gekozen niets meer te drinken of te eten. We willen benadrukken dat dat de oorzaak van haar dood is.”