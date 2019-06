Amerikaanse toeristen op mysterieuze wijze gestorven in populair resort op Dominicaanse Republiek

De autoriteiten op de Dominicaanse Republiek openen een onderzoek naar de mysterieuze dood van drie Amerikaanse toeristen vorige maand. Onder meer wordt bekeken of ze in het resort Playa Nueva Romana getroffen zijn door een mysterieus virus. De drie, die nochtans kerngezond waren, kregen ademhalingsproblemen en een longoedeem. Een ander koppel zegt intussen dat ze vorig jaar in hetzelfde hotel ziek werden.

De politie van de Dominicaanse Republiek maakte maandag bekend dat het Amerikaanse koppel Edward Nathaniel Holmes (63) en Cynthia Ann Day (49) vorige week donderdag dood werd aangetroffen in hun kamer in het hotel Playa Nueva Romana in San Pedro de Macorís, aan de zuidoostkust van de Dominicaanse Republiek.

Uit de autopsie, weet HLN.be, blijkt dat ze allebei overleden aan longproblemen en uiteindelijk orgaanfalen.

Vijf dagen voordien stierf in hetzelfde hotel al een Amerikaanse vrouw. Het gaat om de 41-jarige Miranda Schaupp-Werner, die op dezelfde dag als Holmes en Day in het hotel was ingecheckt. De vrouw was nooit ziek geweest, zegt haar man.

Volgens het kabinet van de Dominicaanse minister van Justitie overleed de vrouw aan respiratoire insufficiëntie, longoedeem en een hartaanval.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het op de hoogte is van het overlijden van de drie toeristen. “Op dit ogenblik zijn we niet op de hoogte van enig verband tussen deze zaken”, deelt een woordvoerder mee in een verklaring.

De familie van het koppel dat stierf eist nu een toxicologisch onderzoek om na te gaan of ze niet door vergiftiging zijn gestorven.

Ondertussen stapte de Amerikaanse Kaylynn Knull (29) en haar vriend Tom Schwander (33) naar CNN met het nieuws dat ze vorig jaar in hetzelfde resort erg ziek werden. Het koppel spande eerder dit jaar daarom een rechtszaak aan tegen het hotel.

De vrouw herinnerde zich dat ze gezien had dat tuiniers van het resort planten voor hun gebouw bespoten hadden met pesticiden. Het hotel weigerde hen echter informatie te verschaffen over wat er aan de hand kon zijn.

Er is voorlopig niets bekend van Belgische of Europese toeristen die ziek zouden geworden zijn in het resort Playa Nueva Romana