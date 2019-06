Belgische rugzaktoerist (18) vermist in Australië

De familie van de jonge Belgische avonturier Théo Hayez (18) uit Brussel maakt zich grote zorgen. Hij liet al sinds 31 mei niets meer van zich horen, terwijl hij normaal bijna dagelijks contact heeft met zijn familie en deze week terug naar België zou komen. De politie van Byron Bay, in het zuidwesten van Australië, heeft een opsporingsbericht gelanceerd.

Théo Hayez, een 18-jarige student aan het Athénée Royale in Oudergem, is vermist in Byron Bay. De Belgische rugzaktoerist is er voor het laatst gezien toen hij op 31 mei een bar in de stad verliet. Nadien liet hij niets meer van zich horen of is hij ook niet meer gezien. Zijn familie zegt nochtans dat hij altijd reageerde op berichten. Ze maken zich dan ook grote zorgen. Vooral omdat hij deze week moest terugkeren naar België.

Intussen heeft ook de jeugdherberg waar hij een kamer had de politie verwittigd omdat de jongeman er niet meer is opgedaagd, terwijl zijn persoonlijke spullen er liggen.

Matt Kehoe van de lokale politie zegt: “We nemen deze zaak zeer ernstig en maken ons zorgen om de jongen. We doen er alles aan om hem terug te vinden.”

Théo Hayez trok jaar geleden met een werkvisum naar Australië. Michael Dorkham, een vriend van de familie, zegt dat hij zijn plannen niet heeft gewijzigd. “We zijn dan ook behoorlijk ongerust. Vooral omdat hij al zijn spullen in de jeugdherberg heeft achtergelaten. We hopen snel nieuws te krijgen.”