Weg met de voorraadkast: twee derde van al het eten dat we kopen overleeft de avond niet

Een winkelkar vol eten waar je een week of langer mee verder kan? Het wordt een zeldzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat we twee derde van al ons eten kopen om onderweg al op te eten, of om het thuis op te warmen en dezelfde avond nog op te eten. “De supermarkt wordt een open keuken waar je een klaargemaakte maaltijd gaat halen.”