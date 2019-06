Beyoncé niet opgezet met vrouwelijke aandacht voor Jay-Z

Wat een gezellig avondje uit moest zijn, kreeg voor Beyoncé een wrange nasmaak. Haar echtgenoot Jay-Z kon op heel wat vrouwelijke aandacht rekenen tijdens een basketbalwedstrijd en daar was de Amerikaanse zangeres niet mee opgezet.

Jay-Z en Beyoncé zaten op de tribune naar een basketbalwedstrijd te kijken toen de vrouw naast Queen B een praatje maakte met Jay-Z. De vrouw, die de eigenares bleek te zijn van het Golden State Warrior basketbalteam, leunde over Beyoncé heen en had daarbij amper aandacht voor de wereldster. Aan haar gezichtsuitdrukking te zien, kon Beyoncé de aandacht voor haar echtgenoot maar matig appreciëren.

Ook haar vele miljoenen fans vonden het gedrag van de vrouw ongepast en konden het dan ook niet laten om op sociale media moord en brand te schreeuwen. Volgens enkele Amerikaanse bladen zou de dame intussen haar Instagramaccount verwijderd hebben omdat ze te veel negatieve berichten kreeg.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn