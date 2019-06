Voor de durvers: masterclass cobra vangen

Hoe vang je in godsnaam een cobra? De kans is klein dat u het ooit zelf moet doen, maar deze video is de moeite om te bekijken. Jirawat is een slangenvanger uit Thailand en werd naar een woning geroepen om een binnengedrongen cobra te vangen. Beschermende kledij? Knijper op een stok om de slang te vangen? Niets van dat alles. Op zijn flipflops hypnotiseert de jongeman de slang: “Hou je ogen altijd op de slang, maar leidt hem zelf af. Blijf in beweging.”

