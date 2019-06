Helft kantoorwerkers lijdt aan pijnlijke nek, rug of schouders

Een verkrampte nek of pijnlijke onderrug, last in de schouders, of zelfs in de polsen of handen: tot de helft van de kantoormedewerkers in België had het voorbije jaar last van een of andere bureaublessure. Dat blijkt uit bevragingen van preventiedienst Liantis. Ook bureauwerk is dus – in zekere zin – een zwaar beroep. Nochtans zijn veel problemen eenvoudig te vermijden.

Een gemiddelde Vlaming zit dagelijks meer dan acht uur neer. Een ellenlange tijd dus. Bij een bediende loopt dat nog op, tot soms zelfs elf uur per dag. “Op kantoor, achter de computer, gebeurt dat bovendien vaak in de verkeerde houding”, zegt Siel Vervalle, preventieadviseur bij Liantis, een bedrijf dat 200.000 zelfstandigen en 65.000 werkgevers begeleidt in ons land.

De gevolgen zijn niet min. Uit een bevraging bij 2.247 Belgische beeldschermwerkers, blijkt dat bijna de helft van hen het voorbije jaar last had van nekpijn door het werk. Ook andere lichaamsdelen zien af op kantoor (zie lijstje).

Veel van de problemen zijn nochtans te vermijden, zegt Vervalle. “De meeste klachten verdwijnen wanneer de bediende beschikt over een betere bureaustoel- en tafel, en leert om alles juist te positioneren.” Werkgevers zijn niet verplicht nieuw materiaal te voorzien. “Maar werknemers hebben recht op comfort. Bovendien verdienen investeringen zichzelf terug. ” Bureaublessures zijn vaak tijdelijk, maar soms leiden ze ertoe dat iemand lange tijd thuis moet uitzieken. Bij pijnlijke schouders loopt zo’n afwezigheid gemiddeld op tot 30 dagen.

Slaapmodus

Meer aandacht voor ergonomie en een juiste zithouding is inderdaad belangrijk, zegt Ragnar Van Acker, expert bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Maar eigenlijk is het lange zitten op zich al erg ongezond. Grote spieren gaan daarbij in slaapmodus, met op lange termijn zware gevolgen zoals meer kans op zwaarlijvigheid of diabetes type 2.”

Gezond Leven pleit ervoor om letterlijk meer beweging te introduceren op kantoor. “Sta om het halfuur even recht en combineer dat met iets nuttigs, zoals een glas water halen. Gebruik ook een zitbal, of wissel zitten af met staand werken. Je kan tijdens het werken zelfs eenvoudige oefeningen doen.”

Niet verbaasd

Ook Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, is niet verbaasd over de vele kwalen door kantoorwerk. “Rugpijn is een probleem dat in de hele bevolking vaak voorkomt. Bureauwerk vergroot de kans op klachten nog in een aantal gevoelige zones.” Niet alleen het lange zitten of een verkeerde houding speelt een rol. “Ook stress kan zich bijvoorbeeld op iemands nek zetten. Wie gestresseerd is, verkrampt – vaak onbewust – en zal sneller pijn voelen. Een combinatie die ertoe kan leiden dat mensen zelfs voor meerdere maanden uitvallen.

TIPS.

Let op...

… de hoogte van je bureaustoel: je voeten moeten plat op de grond kunnen, met een hoek van 90 graden tussen je onder- en bovenbenen.

… de rugsteun: de kromming van de leuning moet de holte in je onderrug ondersteunen.

… de armleuningen: die moeten op dezelfde hoogte staan van de tafel. Je armen leg je deels op de leuningen, deels op tafel.

… het klavier: plaats het dicht bij de rand van de tafel. Als het te ver naar voren staat, zit je te veel voorover gebogen.

… de hoogte van het scherm: de bovenste taakbalk moet op ooghoogte komen.