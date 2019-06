Iets te veel botox gebruikt, Charlène van Monaco?

Prinses Charlène van Monaco, de vrouw van prins Albert – de huidige monarch van het ministaatje in bij het zuiden van Frankrijk – is duidelijk bij de plastisch chirurg langsgegaan.

De voormalige zwemkampioene mag dan pas 41 zijn, uit een foto die onlangs werd genomen tijdens een officieel event in Monaco, blijkt dat ze toch al flink aan haar gezicht heeft laten werken. Botox, biochemische middelen of snij- en plakwerk? In elk geval loopt de prinses er tegenwoordig met een behoorlijk onnatuurlijke en verstarde uitdrukking bij.

De cosmetische ingrepen die ze wellicht liet uitvoeren, zouden kunnen verklaren waarom ze de laatste tijd soms wekenlang niet in het openbaar verscheen.