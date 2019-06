Toerist raadt code van kluis in museum die zelfs experts al halve eeuw niet open kregen

Een Canadese man is er met één poging in geslaagd een safe te openen die al bijna een halve eeuw gesloten in een museum stond. De code bleek doodsimpel.

Stephen Mills voor de kluis die hij opende. Foto: Vermilion Heritage Museum

Het Vermilion Heritage Museum toont het leven van de 4.000 inwoners van het Canadese dorpje. Vele handwerkjes, glaswerk, wat oude schoolboeken en -borden. Maar ook een safe, die jarenlang in een hotel in het naburige Brunswick had gestaan. Toen het hotel in 1970 van eigenaar veranderde, schonk het de kluis aan het museum in Vermilion.

Eén detail: de kluis was dicht, met een cijferslot. Het museum had al experts laten komen en oud-hotelpersoneel gebeld, maar niemand kreeg de kluis open. Het liet de bezoekers dan maar een kansje wagen. De voorbije 50 jaar was geen enkele poging echter succesvol en bleef de kluis potdicht.

20-40-60

Tot vorige week. Toen kwam Stephen Mills met zijn familie op bezoek. Ook hij mocht een gokje wagen. “Laat ik het simpel houden”, dacht Stephen en hij probeerde een eenvoudige combinatie: 20-40-60. En jawel, de kluis opende. Eindelijk. Maar er zat geen schat in. Wel wat oude rekeningen en een menukaart van de jaren 70. “We gaan die stukken exposeren”, reageerde het museum sportief.