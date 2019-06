Bradley Cooper en Irina Shayk uit elkaar

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de breuk officieel bevestigd: Bradley Cooper en Irina Shayk zijn uit elkaar. Het BV-koppel was bijna 4 jaar samen en heeft een dochtertje van 2 jaar oud, Lea De Seine.

De afgelopen maanden gingen er al geruchten dat hun sprookjeshuwelijk barsten begon te vertonen. De mogelijke spreekwoordelijke druppel was het nogal intieme optreden van Bradley met Lady Gaga tijdens de Oscaruitreiking. Daar zongen ze de titelsong van hun gezamenlijke film ‘A Star Is Born’ op een wel zeer liefdevolle manier, terwijl Irina op de eerste rij toekeek en maar zuur lachte.

Het supermodel van 33 was eerder in een relatie met voetballer Cristiano Ronaldo, Bradley (44) was eerder getrouwd met Jennifer Esposito en had ook een relatie met Suki Waterhouse.

Het koppel probeert nu een goede regeling uit te werken over het hoederecht van hun dochtertje Lea De Seine, die twee jaar is geworden.