Tv-makers slaan alarm: “Crisis in de sector zal slachtoffers maken”

De Vlaamse productiehuizen waarschuwen vrijdag in De Morgen voor een crisis die de hele sector bedreigt. Oorzaken zijn de haperende taxshelter, besparingen bij de zenders en de zware concurrentie.

Hoewel programma’s als Hoe zal ik het zeggen?, Down the Road en Taboe prijzen winnen en andere reeksen internationaal hoge ogen gooien, speelt er zich achter de schermen een nooit geziene crisis af, klinkt in de sector. Volgens VOFTP, de beroepsvereniging van Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisiemakers, zal die crisis slachtoffers maken. Productiehuizen zullen kopje-onder gaan en zenders zullen continu overschakelen naar zomermodus.

De oorzaak van die crisis is een samenloop van omstandigheden, schrijft De Morgen. Zo hapert het systeem van de taxshelter, waarbij wie in films of series investeert op een voordelig belastingtarief kan rekenen. Vorig jaar werd voor het eerst te weinig geld opgehaald om alle lopende projecten te financieren. Ook de besparingsmodus waarin de Vlaamse televisiezenders zitten, laat zich voelen. En dan is er nog de explosieve groei van het aantal productiehuizen die zijn tol eist.

De VOFTP heeft een plan klaar om een rampscenario te vermijden. Ze roepen op de investeringsplicht uit te breiden. Zo zouden ook mobiele telecomoperatoren, videoplatformen als YouTube en producenten van televisietoestellen en laptops een bepaald percentage van hun omzet die ze in België draaien moeten herinvesteren in de audiovisuele sector.