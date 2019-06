België krijgt eigen planeet en we mogen er zelf een naam voor kiezen

België heeft voortaan een eigen exoplaneet, een planeet in een ander zonnestelsel. Het gaat om een gasreus in het sterrenbeeld Auriga. Ons land krijgt die cadeau van de International Astronomical Union naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Een naam heeft het hemellichaam nog niet.

HD49674b: zo heet de exoplaneet die voortaan eigendom van België is. De planeet bevindt zich in het sterrenbeeld Auriga en is in 2002 ontdekt, weet VRT Nws. Ze is een gasreus die op Neptunus in ons zonnestelsel lijkt. Ze heeft een massa 31,783 keer groter dan die van de Aarde en ze heeft amper 4,9 dagen nodig om een baan rond haar ster af te leggen.

Ons land krijgt de ster cadeau van de International Astronomical Union (IAU). Dat is de grootste internationale organisatie voor astronomen met meer dan 13.500 professionele leden. Ze bestaat precies 100 jaar en daarom kent ze elk land van de wereld een exoplaneet toe in een poging mensen aan het denken te zetten over onze plek in het universum en de manier waarop buitenaardse beschavingen naar de Aarde zouden kijken.

Een naam heeft de Belgische planeet nog niet. In Nederland, dat ook een planeet kreeg, gaan stemmen op om het brede publiek over de naam van hun ster te laten stemmen. Volgens hoogleraar sterrenkunde Leen Decin van de KU Leuven is dat ook in ons land een denkpiste die op tafel ligt.