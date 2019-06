Colombiaanse klimgeit Martinez geeft forfait voor Tour de France

De Colombiaan Daniel Martinez moet verstek laten gaan voor de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint. De 23-jarige renner van EF Education First kwam maandag ten val tijdens een training in eigen land. Martinez liep daarbij breukjes op in de rechterpols en de linkerduim.

Woensdag ging de Colombiaan onder het mes, nu wacht hem een revalidatieperiode van twee maanden. “Ik kan op dit moment niets doen zonder de hulp van iemand anders. Ik heb te veel pijn aan mijn handen”, getuigt Martinez op de website van zijn Amerikaanse team. “Ik ben triest dat ik de Tour zal missen, want ik had er heel hard voor getraind. Maar er zijn nog andere wedstrijden. Ik zal mijn doelen nu verleggen.”

De 23-jarige Martinez reed vorig seizoen zijn eerste Tour. Hij werd daarin 36e en vijfde in het jongerenklassement. Dit voorjaar pakte de Colombiaan de nationale tijdrittitel, eindigde als derde in het eindklassement van de Ronde van Colombia en won een rit in Parijs-Nice. In de Ronde van het Baskenland greep hij in de openingstijdrit nipt naast de zege.

Martinez moest in juli vooral zijn kopman en landgenoot Rigoberto Uran op het Tourpodium helpen. “Het is een streep door de rekening, want hij was een belangrijke schakel in onze plannen. De Tour zit vol verrassingen, we hebben de eerste al wat vroeger gekregen”, reageerde ploegleider Jonathan Vaughters.