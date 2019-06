Donald Trump bezocht samen met zijn vrouw enkele veteranen in de Britse stad Portsmouth na de officiële herdenking van de 75ste verjaardag van D-Day. Een 93-jarige veteraan had een oogje laten vallen op de First Lady van de Verenigde Staten en deed haar even blozen met een ondeugende opmerking. “Mocht ik twintig jaar jonger zijn...”, aldus de kranige man, die onmiddellijk een complimentje kreeg van Donald Trump.